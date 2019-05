(ANSA) – MATERA, 11 MAG – Tanta fama (e attesa) non se l’aspettavano. E invece Grottole e i 300 abitanti del suo centro storico sono quasi delle star grazie a Italian Sabbatical, progetto ideato da Airbnb e realizzato con l’impresa sociale Wonder Grottole, per contribuire a salvare il borgo lucano dallo spopolamento rilanciandone il territorio. In un mese, 280mila candidature, 1500 articoli e centinaia di migliaia di visualizzazioni sui social per l’iniziativa al via il 5/6 con l’arrivo di Pablo Colangelo, Anne Tachado, Helena Werren, Remo Sciubba e Darrell Pistone, i 5 volontari scelti per restare qui tre mesi a imparare lingua e tradizioni del posto, ma anche cucina o cura dell’orto. “Con il turismo esperienziale liberiamo il potenziale inespresso dell’Italia rurale”, spiega Chris Lehane, responsabile globale Politiche pubbliche di Airbnb, presentando Italian Sabbatical con Paolo Verri, direttore Fondazione Matera 2019, e Andrea Paoletti, fondatore di Wonder Grottole, come “prima di una serie di iniziative Airbnb per il Sud”.