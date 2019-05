(ANSA) – MATERA, 11 MAG – È l’Italia il primo mercato in Europa per prenotazioni di Esperienze sulla piattaforma Airbnb, seconda al mondo solo agli Usa. Delle oltre 3.700 Esperienze offerte, un terzo sono al Sud. Ad annunciarlo, Chris Lehane, responsabile globale Politiche pubbliche di Airbnb, presentando il progetto Italian Sabbatical a Grottole. “Valorizzare il Sud – dice Lehane – vuole dire innanzitutto dare consapevolezza ai locali del loro grande patrimonio di tradizioni culturali e trasformarlo in un’opportunità di sviluppo economico. I risultati sono molto incoraggianti. La Sicilia è il nostro terzo mercato per le Esperienze e in Basilicata nell’ultimo anno stiamo crescendo a doppia cifra”. Da maggio, anche Lecce e Catania sono tra le oltre 20 città d’arte in cui Airbnb raccoglie e riversa la tassa di soggiorno. A Palermo, la raccolta dell’imposta e stata l’occasione per un innovativo progetto di economia partecipativa con i quartieri periferici di Danisinni e Ballarò.