(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 11 MAG – Il Papa invita giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo a “un’iniziativa che ho tanto desiderato: un evento che mi permetta di incontrare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”, dice nel messaggio per l’evento “Economy of Francesco”, ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020, che “ci conduca a fare un ‘patto’ per cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani”. “Sì, occorre ‘ri-animare’ l’economia! – dice Francesco nel suo messaggio ‘ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo’ – E quale città è più idonea per questo di Assisi, che da secoli è simbolo e messaggio di un umanesimo della fraternità? Se San Giovanni Paolo II la scelse come icona di una cultura di pace, a me appare anche luogo ispirante di una nuova economia”.