(ANSA) – TORINO, 11 MAG – “Prima della partita con l’Ajax ho detto al presidente che la mia scelta è quella di rimanere. In settimana mi incontrerò con lui e parleremo in generale, come tutti gli anni”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla così del suo futuro alla vigilia della trasferta contro la Roma. “Le cose le ho sempre ben chiare, ma da sei mesi, quando ci vedremo parleremo di tutto”, taglia corto Allegri.