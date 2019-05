(ANSA) – FIRENZE, 11 MAG – “Mi sembra ragionevole l’esigenza di arrivare alla fine del campionato. Ora finiamo il campionato visto che ancora la Fiorentina deve salvarsi. Poi noi siamo pronti per un confronto aperto, pubblico, su tutto”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato la lettera di Diego Della Valle, proprietario della Fiorentina, pubblicata sull’edizione odierna de La Nazione per rispondere alle contestazioni dei tifosi. Il sindaco si dice pronto a discutere su tutto, “a cominciare dallo stadio: tutti sanno – ha aggiunto Nardella – compresa la società, che il Comune ha fatto tutto ciò che è di sua competenza perché venga realizzato. Non userò la Fiorentina per fare polemica in un momento di difficoltà della squadra e in piena campagna elettorale. Quello che dobbiamo dire lo diremo alla fine del campionato e dopo il voto”.