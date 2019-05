(ANSA) – TORINO, 11 MAG – “L’incontro con Agnelli non è stato posticipato, semmai è stato anticipato di quindici giorni perché di solito ci vedevamo alla fine del campionato”. Così Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta della sua Juventus contro la Roma. “Parlare ora di quello che discuterò col presidente, non ha senso, non so e non posso rispondere”, aggiunge il tecnico bianconero ai giornalisti che gli chiedono se sarebbe un problema iniziare un’altra stagione in bianconero senza prolungare il contratto.