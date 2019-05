(ANSA) – LONDRA, 11 MAG – Il sindaco di Londra Sadiq Khan sotto protezione 24 ore su 24 a causa di minacce, la gran parte ricevute via social media. Lo riferisce il Times specificando che la misura è stata presa in seguito a 17 segnalazioni alla polizia da parte di City Hall in un periodo di tre mesi lo scorso anno e a 237 minacce a Khan comparse sui social media. Intervistato dal magazine del Times, Khan ha spiegato che la natura degli abusi subiti spazia tra “insulti, opera di troll sul web e minacce di terrorismo”. E ha aggiunto: “Non è possibile che il fatto di essere sindaco di Londra e un personaggio pubblico musulmano risulti nella necessità di protezione”. La campagna referendaria per la Brexit, ha aggiunto, “ha portato in superficie e normalizzato cose che non dovrebbero essere normali”.