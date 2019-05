(ANSA) – JOHANNESBURG, 11 MAG – A scrutinio praticamente completato in Sudafrica, l’African National Congress si conferma vincitore delle elezioni dell’8 maggio ma con un dato molto negativo: al 57% delle preferenze, per la prima volta sotto il 60%. Il livello più basso da quanto prese il potere nel paese con Nelson Mandela dopo la fine dell’apartheid, 25 anni fa. Del resto, la bassa affluenza alle urne, intorno al 65%, ha evidenziato la profonda frustrazione di grande parte della popolazione dopo i numerosi scandali di corruzione legati al partito che l’anno scorso avevano costretto l’ex presidente Jacob Zuma a lasciare. Senza contare gli alti tassi di disoccupazione e le persistenti diseguaglianze, nonostante il Sudafrica sia la prima economia del continente. L’attuale presidente, Cyril Ramaphosa, un considerato un delfino di Mandela, era stato scelto per guidare il paese post-Zuma promettendo di sradicare la corruzione. Ma il suo prossimo mandato è minacciato dall’interno del partito.