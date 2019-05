(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Onesto, schietto come suo costume, Zinedine Zidane ammette che l’incredibile eliminazione del Barca in Champions League “non migliora certo la nostra stagione. Il Real Madrid ha fatto la stagione che ha fatto e questo certo non lo cambierà”, ha detto il tecnico delle merengue in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Real Sociedad. “La Champions è un torneo molto molto difficile e quello che abbiamo fatto noi è stato impressionante: vincerla per 4 volte in 5 anni”, ha detto Zizou che ha difeso il collega Ernesto Valverde: “Ciò che ha fatto finora è fenomenale. Non sono io a dover se è giusto o no. Non possiamo dubitare del suo lavoro. Lo vedo anche qui ma bisogna accettare le critiche”. Sul futuro bocca cucita, anche se interpellato sull’eventuale arrivo di Pogba, Zidane risponde che “non piace solo me. I buoni giocatori piacciono a tutti. Ma è un giocatore dello United e non ho intenzione di parlare di acquisti”.