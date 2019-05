(ANSA) – FIRENZE, 11 MAG – Un codice giallo per temporali forti con validità dalle ore 20.00 di oggi, sabato 11 maggio, fino alle 8.00 di domani mattina, domenica 12, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile per l’area centro-meridionale della Toscana, in particolare Arcipelago e Grossetano. Un altro codice giallo per vento è stato emesso su gran parte della regione per quasi tutta la giornata di domani. Una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda, è in rapido avvicinamento.Per il pomeriggio di oggi sono possibili isolati rovesci pomeridiani nelle zone interne e deboli piogge in Appennino. Dal tardo pomeriggio-sera peggioramento più consistente con piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale a iniziare dal Grossetano, in estensione dopo mezzanotte alle restanti zone centro-meridionali. Anche sul resto della regione possibili rovesci e brevi temporali. Dalla mattina di domani previste precipitazioni concentrate soprattutto in Appennino, a carattere isolato/sparso e intermittente altrove. Fino alla serata cumulati medi significativi sulle zone appenniniche e centro-meridionali con massimi puntuali fino a elevati sull’Alto Mugello e fino a localmente elevati nel bacino del Reno e in Valtiberina. Dal tardo pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattina di domani sono possibili forti temporali sparsi su Arcipelago e Grossetano. Possibili colpi di vento e grandinate. Sul resto della regione possibili brevi temporali sparsi, più probabili in Appennino con occasionali colpi di vento e grandinate. I venti, domani, saranno in rinforzo soprattutto da fine mattina.(ANSA).