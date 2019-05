(ANSA) – ROMA, 11 MAG – La premier britannica Theresa May potrebbe fissare una data per le sue dimissioni già nei prossimi giorni. Ne è convinto il deputato Graham Brady, scrive la Bbc sul suo sito. Brady ha sottolineato che May lascerà la guida del governo una volta che il parlamento abbia ratificato il suo accordo sulla Brexit, ma che in diversi a Westminster chiedono che venga fissata una data. Da cui l’aspettativa, secondo Brady, che “una prospettiva chiara” sui tempi emerga dopo l’incontro di mercoledì con la commissione parlamentare che Brady presiede. Quest’ultimo non ha tra l’altro escluso che lui stesso possa candidarsi a premier.