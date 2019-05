(ANSA) – BERLINO, 11 MAG – La Turchia si asterrà per il momento dall’acquisto del sistema missilistico russo S-400: lo riferisce la Bild citando fonti diplomatiche ad Ankara, secondo cui “la crisi economica in Turchia è aggravata dalla politica estera aggressiva di Erdogan. Non ci sarà consegna dell’S-400 a luglio, come annunciato dal presidente turco. Perché l’acquisto porterebbe a sanzioni da Washington, e nell’attuale crisi della lira sarebbe un disastro economico per la Turchia”. Come reazione all’annullato acquisto del sistema missilistico russo da parte di Ankara, il governo degli Stati Uniti ha bloccato la consegna per il momento degli F35 minacciando sanzioni.