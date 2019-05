(ANSA) – LECCO, 11 MAG – Un operaio di 27 anni è morto, verso mezzogiorno di oggi, all’interno dell’azienda di autotrasporto Battazza di Olginate (Lecco): in base ai primi accertamenti avrebbe battuto violentemente la testa in una caduta dall’alto. Sul posto sono arrivati i carabinieri e due ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto a salvargli la vita. Anche i tecnici di Ats Lecco e Brianza, come i militari, stanno svolgendo gli accertamenti per l’infortunio mortale sul posto di lavoro.(ANSA).