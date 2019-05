(ANSA) – TRIESTE, 11 MAG – “Se andiamo a Frosinone pensando che sono già in serie B e non giochiamo al massimo succede un disastro”. Il tecnico dell’Udinese, Igor Tudor, non usa giri di parole. “Ci giochiamo la salvezza e ne siamo consapevoli”, afferma alla vigilia della trasferta conscio che “ci aspetterà una partita non semplice”. Motivo per cui in settimana ha lavorato molto anche sulla mentalità, senza adagiarsi pensando di aver già dimostrato qualcosa con le buone prestazioni contro Atalanta e Inter. “Siamo pronti, abbiamo lavorato bene, ancora sull’intensità e sulle cose importanti in fase offensiva e difensiva”. La gara sarà “diversa da quelle con Inter o Atalanta ma la chiave è sempre continuare sulla strada della concentrazione giusta dell’intensità a mille”. In due parole ai suoi chiede di “essere compatti e aggressivi”. Le buone notizie in casa Udinese arrivano dalla difesa. Troost-Ekong è tornato a disposizione e domani “gioca”. Non solo. “Finalmente in reparto abbiamo buone alternative, sei giocatori per tre ruoli”.