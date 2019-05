(ANSA) – ROMA, 11 MAG – “Roma-Juve ultima speranza in chiave quarto posto? Se non è l’ultima, siamo lì. Sappiamo quanto conti questa partita anche per la città, noi dobbiamo fare tre punti”. Così Alessandro Florenzi alla vigilia della sfida coi bianconeri all’Olimpico. Il gap in classifica tra capolista e giallorossi è abissale. “La differenza quest’anno sono 30 punti, quindi ci sono più aspetti. Questa è la peggiore stagione degli ultimi anni, noi dobbiamo mettere un punto e ripartire compatti” dice il terzino giallorosso, tornando anche sul pareggio col Genoa: “Ci hanno levato un pezzo di speranza per la qualificazione in Champions, siamo amareggiati e dobbiamo provare a vincere domani”. Il successo sfuggito a Marassi rappresenta l’ennesima frenata della Roma nel finale di una partita, tanto che sono già sette i punti persi nei minuti di recupero. “Sono tanti punti, non so se è concentrazione o appagamento. Noi stiamo cercando punti a fine stagione ma dovevamo prenderli a metà stagione, anziché perderli -dice Florenzi”.