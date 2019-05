(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 11 MAG – “Grazie Santo Padre per aver scelto la nostra città come icona di una nuova economia”: il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino saluta così “The economy of Francesco” che si terrà il prossimo anno nella città umbra. “Un’iniziativa storica – sottolinea il presule -, gravida di futuro. Se il 27 ottobre del 1986 San Giovanni Paolo II la Assisi come icona di pace inaugurando lo ‘spirito di Assisi’, l’odierna iniziativa, di così grande respiro, la propone anche come icona di una nuova economia. Il mondo è segnato dal contrasto tra i pochi che possiedono troppo e i molti che sono privi persino del necessario. Lo stesso pianeta, nostra casa comune, è depredato, invece di essere custodito. Da dove ripartire? Il Papa fa leva sui giovani, nel solco del recente sinodo loro dedicato. Propone loro un ‘patto’ per promuovere un rinnovamento dell’economia”. Per monsignor Sorrentino “nel panorama globale, tra luci ed ombre, non mancano voci profetiche”. “Per l’iniziativa che il Papa annuncia – prosegue – saranno invitati ad Assisi nomi di spicco e realtà significative che, in Italia e nel mondo, si distinguono per una visione economica ed ecologica incardinata sull’etica e sulla solidarietà. La tradizione francescana, che ha segnato secoli di storia anche sul piano economico-sociale, ancora oggi ha molto da dire. Papa Francesco la riconduce, con questa iniziativa, al suo punto di ‘scaturigine’, a questa Assisi investita otto secoli fa dal carisma di Francesco, e diventata grazie a lui un luogo-simbolo di fraternità e di pace”. (ANSA).