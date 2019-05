(ANSA) – GENOVA, 11 MAG – “E’ una soddisfazione pensare che il Genoa faccia il tifo per noi. La butto sull’ironia perché è così che bisogna prenderla. Sarebbe un’offesa e un insulto ipotizzare l’idea che si perda apposta”. Una vittoria sull’Empoli aiuterebbe il Genoa nella corsa salvezza, ma nella tifoseria genoana corre la voce che l’impegno domani possa essere minimo proprio per fare un dispetto al Grifone: “L’aspetto professionale è al di sopra di ogni sospetto. Questo fa parte della mia cultura, di quello che mi hanno insegnato. Queste sono cose che mi rimbalzano”, sottolinea il mister. Giampaolo chiede alla squadra un obiettivo preciso: “È il solito mantra che ripeto ai calciatori: essere professionali, il rispetto per la maglia, per i tifosi, il rispetto della propria immagine, la possibilità di migliorare la classifica dello scorso anno”. Lo scorso anno chiuse con 54 punti ora ne ha 49.