(ANSA) – ROMA, 11 MAG – “Il terzo settore per noi è più che un tallone d’Achille. Il bilanciamento è azzeccato, forse abbiamo un po’ più di sottosterzo rispetto alle Mercedes, ma soprattutto quel che ci manca su quel tipo di curve è al momento il grip”. Così’ Sebastian Vettel prova a spiegare il distacco in qualifica della sua Ferrari dal pole-man Valtteri Bottas, oltre otto decimi, accumulato quasi tutto nella terza parte del circuito di Barcellona. “Ovviamente non sono contento ma la macchina non dà brutte sensazioni. Nel primo settore abbiamo messo giù tutto il potenziale, ma evidentemente non siamo abbastanza veloci”, ha concluso il tedesco, che domani partirà in seconda fila.