(ANSA) – TORINO, 11 MAG – “Per la regolarità del campionato sarebbe giusto giocare in contemporanea dalla quintultima fino all’ultima giornata”. E’ la riflessione di Walter Mazzarri, allenatore del Torino che domani scenderà in campo alle 12.30, contro il Sassuolo, conoscendo già il risultato di Lazio, Milan e Atalanta. “Indipendentemente dalle esigenze televisive, le squadre che lottano con un obbiettivo di classifica dovrebbero giocare allo stesso orario – sottolinea il tecnico granata -. Ancora di più a tre giornate dalla fine”. L’anticipo all’ora di pranzo della domenica ha visto spesso protagonista in questa stagione proprio il Torino. “Ormai questo campionato finito – dice al riguardo -, ma spero più attenzione dal prossimo anno”.