(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Niente festa del 29mo scudetto in casa Bayern Monaco che non è andato oltre lo 0-0 in trasferta a Lipsia. Complice la vittoria del Borussia Dortmund contro il Fortuna Dusseldorf (3-2), adesso la squadra di Nico Kovac ha solo due punti di vantaggio (75 contro 73) quando manca una giornata alla fine della Bundesliga. Sabato prossimo i bavaresi ospiteranno l’Eintracht di Francoforte, mentre il Dortmund andrà a fare visita al Borussia Monchengladbach.