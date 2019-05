(ANSA) – BARI, 11 MAG – “Il Lecce è in A. Faccio i complimenti alla città e alla società, al suo presidente Saverio Sticchi Damiani. Una cavalcata entusiasmante dalla C alla A, frutto di passione e organizzazione. Le Regione Puglia è pronta a fare la propria parte per garantire che lo spettacolo della seria A possa essere goduto nel migliore degli impianti possibili”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Abbiamo creato con Puglia Sviluppo ed insieme al Credito Sportivo un prodotto finanziario che – aggiunge – incentiva e finanzia il rifacimento degli impianti sportivi. Nei giorni scorsi si sono svolti diversi incontri tra il mio Gabinetto, Puglia Sviluppo, il Credito Sportivo e rappresentanti dell’Unione Sportiva Lecce per mettere a punto un progetto che consenta alla città di Lecce di avere a disposizione lo stadio che merita”.