(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Novak Djokovic è il primo finalista del torneo di Madrid, quarto Atp 1000 stagionale in corso sulla terra rossa della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il serbo, n.1 del mondo ha regolato con un doppio 7-6 l’austriaco Dominic Thiem dopo quasi due ore e mezza di gioco. In finale affronterà il vincente dell’altra semifinale tra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas, in campo alle 21.