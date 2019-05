(ANSA) – ROMA, 11 MAG – “Questa vittoria ci permette di affrontare la finale di Coppa Italia nel migliore dei modi. È una squadra straordinaria a livello di testa”. L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta con soddisfazione i tre punti col Genoa che profumano di Champions, ma soprattutto la prestazione della sua squadra, alla quale chiede di restare concentrata per “regalare un sogno alla nostra gente. Sono tifosi fantastici, anche a Roma ci saranno moltissimi, verranno con le famiglie”. “Fino alla fine sono tutte partite determinanti, questa lo è stata un poco di più, secondo la matematica mancano pochi punti (per un posto in Champions, ndr) – dice ancora il tecnico -. Oggi era difficile perché era la prima gara di pomeriggio da molto tempo. Non c’era freschezza in molti, ma abbiamo sopperito nel secondo tempo”. Un solo appunto ai suoi giocatori: “Con un avversario tramortito dovevamo chiuderla, invece abbiamo provato a gestirla”.