(ANSA) – CATANIA, 11 MAG – Sarà L’Ekipe Orizzonte Catania-Sis Roma la finale del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile 2019. Etnee e capitoline, prime e seconde classificate nella regular season, si sono guadagnate l’accesso alla finale scudetto, in programma domani alle 15.30, vincendo le rispettive semifinali disputate questo pomeriggio nella piscina della Plaia di Catania, sede delle final six Tricolori. Nella prima sfida, L’Ekipe Orizzonte Catania ha avuto la meglio sul Plebiscito Padova, campione in carica, per 8-6 (0-1, 3-2, 2-0, 3-3) trovando il break decisivo nel quarto tempo con due reti in superiorità numerica firmate da Marletta e Garibotti, entrambe autrici di una tripletta come la statunitense del Plebiscito, Grab. Partita tirata anche tra Sis Roma e Rapallo, conclusasi 7-5 (2-2, 2-2, 1-1, 2-0) e risoltasi, come la prima semifinale, solo nella frazione conclusiva, quando dopo un lungo botta e risposta le capitoline hanno allungato con i gol di Fournier in superiorità e Chiappini su rigore.