Rivolgendosi ad una folla di suoi sostenitori ha detto di aver deciso di fare appello ad una cooperazione militare internazionale, "perché nel nostro Paese c'è già un intervento, è la penetrazione dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) colombiano e dei militari cubani, come ha rivelato lo stesso 'usurpatore'", il presidente Nicolás Maduro. Guaidó ha quindi sostenuto che quel messaggio di Maduro – ammettere la presenza di soldati cubani – è stata "una goffaggine mal preparata dai suoi collaboratori". Infine il leader oppositore ha assicurato che "il 50% dell'organico della guerriglia dell'Eln si trova in territorio venezuelano" e "noi non vogliamo che il Venezuela diventi un santuario del terrorismo".