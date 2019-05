(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Tragedia ieri pomeriggio alle porte di Roma. Un operaio di 30 anni romano, mentre effettuava dei lavori in un terreno privato a San Cesareo, è morto precipitando in un pozzo artesiano profondo circa 5 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che lo hanno estratto, il 118, i carabinieri della stazione di San Cesareo e della compagnia di Palestrina. L’area è stata sequestrata e la salma portata al policlinico di Tor Vergata per l’autopsia.