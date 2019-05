(ANSA) – SALERNO, 12 MAG – Le Universiadi rappresentano una grandissima occasione per promuovere lo sport in Campania e recuperare tante strutture sportive presenti sul nostro territorio”. Lo ha detto Carmen Guarino, presidente onorario della Ginnastica Salerno e vicepresidente della Lega Nazionale Ginnastica. “Ritengo che una manifestazione come le Universiadi – ha proseguito Guarino – possa essere trainante per uno sport come il nostro nel quale sono fondamentali non soltanto l’organizzazione ma anche la disponibilità di strutture adeguate e di tecnici di rilievo. Penso che possa essere una grande occasione per spingere e promuovere la pratica della ginnastica artistica”. Salerno, tra l’altro, ha da poco festeggiato la conquista del secondo scudetto nella categoria maschile e la promozione in serie A1 della squadra femminile. Una ‘doppietta’ che colloca la città ai vertici dello sport nazionale. “La speranza – ha concluso – è che qualche nostro atleta possa essere convocato per le Universiadi che si svolgeranno in Campania”.