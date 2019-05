(ANSAmed) – TEL AVIV, 12 MAG – L’amministrazione Usa renderà noto il Piano di pace di Donald Trump per il conflitto tra palestinesi e israeliani dal 10 giugno in poi, dopo la festa ebraica di ‘Shavuot’. Lo ha detto in un’intervista a Fox News, l’inviato del presidente americano per la pace Jason Greenblatt secondo cui l”Accordo del secolo’ – come è anche chiamato il Piano – “non comprometterà la sicurezza di Israele”. Greenblatt ha poi definito “falso il fatto che sia solo un piano economico. E’ invece sia politico sia economico”, precisando che toccherà poi alle parti stesse “negoziare” ogni aspetto. Per quanto riguarda la posizione della leadership dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) di totale rigetto del Piano, l’inviato di Trump ha spiegato che “la loro scelta di continuare sulla strada del rifiuto avviene a spese dei comuni palestinesi. Se si astengono dall’impegnarsi costruttivamente e professionalmente per verificare se un accordo può essere raggiunto o no, allora si devono vergognare”.