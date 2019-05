(ANSAmed) – TEL AVIV, 12 MAG – Il premier israeliano incaricato Benyamin Netanyahu chiederà al presidente Reuven Rivlin altre due settimane di tempo, come previsto dalle consuetudini, per formare il nuovo governo: il periodo normale che sarebbe dovuto finire il 14 maggio, si estenderà così al 28 maggio. Lo ha fatto sapere il Likud, il partito del premier, motivando la richiesta con la lunga stagione festiva e la recente crisi con Gaza. Per formare il nuovo governo Netanyahu deve mettere insieme una coalizione che abbia almeno 61 seggi su 120 della Knesset. Al momento dell’incarico da parte di Rivlin dopo il risultato del voto del 9 aprile, il premier poteva contare sull’appoggio dei partiti di destra e religiosi che hanno in tutto 65 seggi, ma le trattative in corso a quanto sembra appaiono più complesse della partenza. (ANSAmed).