(ANSA) – TOKYO, 12 MAG – Istituti scolastici sempre più vuoti nell’area di Fukushima, in Giappone. Secondo un’indagine del canale pubblico Nhk, a poco più di 8 anni dalla triplice catastrofe che ha colpito il versante nord orientale dell’arcipelago, il numero di bambini in età scolastica è diminuito di almeno il 30% nella prefettura di Miyagi. Dai 16.530 studenti di scuola elementare regolarmente iscritti nel maggio 2010, si è passati a 11.570 bambini nel maggio 2018. L’esempio più tangibile è quello della scuola di Ogatsu, spiega la Nhk, con 100 scolari prima del disastro, adesso ridotti a 15 (-80%) e dove l’unico sport praticato è il badminton, mentre altre discipline sportive – tra cui il calcio e il baseball – sono state interrotte. In base ai piani delle autorità locali, molte scuole della zona verranno accorpate nei prossimi 10 anni per la mancanza di un numero sufficiente di allievi.