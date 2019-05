(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 12 MAG – Il vicepremier Luigi Di Maio è arrivato a San Giovanni Rotondo da dove parte la sua giornata di incontri in Puglia che si concluderà stasera a Bari con un comizio che, a causa del maltempo, non si terrà più in piazza ma in un albergo. Di Maio sta ora visitando in forma privata la cripta della Chiesa di San Pio dove è esposto in una teca di cristallo il corpo del frate con le stimate. Subito dopo andrà a far visita al Centro Riabilitazione neuromotoria gli “Angeli di Padre Pio”. A seguire si recherà tra i reparti dell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, il nosocomio voluto da Padre Pio. Nel pomeriggio invece il vicepremier incontrerà a Foggia, nella sede della Camera di Commercio, i rappresentanti delle associazioni agricole.