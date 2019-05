(ANSA) – CORINALDO (ANCONA), 12 MAG – Successo per il primo Disconnect day in Italia a Corinaldo, uno dei Borghi più belli d’Italia. Su 1.181 persone che avevano chiesto informazioni, 885 hanno provato a spegnere per dieci ore il telefonino, sigillato in una busta dalle 9 alle 19, per lasciare spazio a emozioni ed empatia: il 5% ha ceduto all’astinenza e chiesto di riaverlo in anticipo; 841 hanno resistito nonostante pensassero di non poter ‘sopravvivere’ senza. Il 60% di loro ha dichiarato di aver “riscoperto il piacere di dialogare con gli altri – fa sapere l’Associazione Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, gap e Cyberbullismo) che ha promosso con il Comune di Corinaldo l’iniziativa di ‘disintossicazione’ da iperconnessione – il 20% si è accorto di non aver mai apprezzato il paesaggio a causa della testa sempre bassa sul telefonino”. Il Disconnect Day, ricorda Giuseppe Lavenia, presidente di Di.Te, “non vuole demonizzare la tecnologia, bensì lavorare sulla consapevolezza digitale e sul fatto che questa tecnologia coinvolge tutti”. Hanno deciso di partecipare all’evento e ‘disconnettersi’ per un giorno, fanno sapere gli organizzatori, anche l’attore Paolo Ruffini e il regista del film “Sconnessi” Christian Marazziti. “Le persone che hanno resistito l’intero giorno senza cellulare? Abbiamo proposto loro delle attività, delle alternative – spiega Lavenia, psicologo e psicoterapeuta – Sono proprio questi input ‘sani’ a farci godere il momento che stiamo vivendo e a stimolare le nostre emozioni, aumentando anche la voglia, il desiderio di stare con gli altri”.