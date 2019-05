(ANSA) – TEL AVIV, 12 MAG – La Federazione internazionale di judo (Ijf) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Iran in base al quale Teheran si impegna a non boicottare nelle gare atleti di altri paesi. In passato la Federazione iraniana ha più volte imposto che suoi atleti non si confrontassero con avversari israeliani nelle varie competizioni. Nella lettera delle autorità di Teheran – comparsa sul sito della Ijf che definisce l’accordo “storico” – si spiega, pur senza mai nominare Israele, che la Federazione intende “rispettare la Carta Olimpica e i suoi principi di non discriminazione”.