(ANSAmed) – SKOPJE, 12 MAG – Il neoeletto presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, si è ufficialmente insediato oggi per un mandato quinquennale con una cerimonia solenne svoltasi nel parlamento di Skopje. Nel suo primo discorso da capo dello Stato, Pendarovski ha detto di voler essere presidente di tutti i macedoni, anche di quelli che non hanno votato per lui nei due turni elettorali del 21 aprile e 5 maggio scorsi. Priorità della sua azione saranno la prosecuzione delle riforme di ammodernamento del Paese, la crescita economica, la rapida adesione alla Nato, l’avvio del negoziato per l’ingresso nell’Ue e la lotta senza quartiere a corruzione e criminalità organizzata. Skopje, ha osservato, vuole avere buoni rapporti con tutti i Paesi vicini. Stevo Pendarovksi, 56 anni, è un professore universitario convinto riformista e europeista. E’ il primo presidente del Paese ex jugoslavo dopo l’assunzione del nuovo nome di Macedonia del Nord in conseguenza dell’accordo che ha posto fine alla lunga disputa con Atene.