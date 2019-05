(ANSA) – WASHINGTON, 12 MAG – Un ticket Joe Biden-Kamala Harris: il Congressional Black Caucus (CnB), il gruppo parlamentare dei deputati neri dem, sembra aver trovato la risposta al dilemma se sostenere nella corsa per la Casa Bianca l’ex vicepresidente o i due membri strettamente legati al loro caucus, la senatrice Harris e il suo collega Cory Boooker. Secondo le interviste condotte da Politico, con Biden proiettato come frontrunner, molti accolgono con favore l’idea del ticket, nel caso nessuno dei due candidati neri vinca le primarie. Harris risulta la vice presidente preferita, se Biden ottenesse la nomination, anche perché è donna e potrebbe intercettare meglio l’elettorato femminile nell’America di #Metoo. “Se Kamala non avrà la nomination, questo sarebbe un dream ticket per me e per il Paese”, ha commentato il deputato Lacy Clay del Cnb. Da giorni gira anche l’ipotesi di un tandem Joe Biden-Stacey Abrams: quest’ultima non ha ancora sciolto la riserva se correre direttamente per le presidenziali 2020.