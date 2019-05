(ANSA) – NAPOLI, 12 MAG – In tutte le Messe della Diocesi di Napoli si è pregato per Noemi, la bimba ferita gravemente in un agguato lo scorso 3 maggio. “Per la piccola Noemi – recita la preghiera dei fedeli letta nelle chiese – vittima innocente del crudele atto criminale di alcuni giorni fa e per la sua famiglia. Il Signore custodisca questa bambina, le assicuri una vita serena, dia ai suoi genitori la consolazione dello Spirito e la forza di non lasciarsi rubare la fiducia nel prossimo e nel mondo”.