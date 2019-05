Golf: British Masters, prima gioia per Kinhult

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Primo successo in carriera sull’European Tour per lo svedese Marcus Kinhult, che conquista in volata il British Masters di golf. A Southport (Liverpool) lo svedese con 272 (-16) colpi ha superato al fotofinish, con un birdie decisivo alla buca diciotto, la concorrenza dello scozzese Robert MacIntyre e degli inglesi Matt Wallace ed Eddie Pepperell (vincitore nel 2018), tutti secondi con 273 (-15). Nel Regno Unito l’Italia sorride con Renato Paratore. L’azzurro ha chiuso la rassegna all’ottavo posto (278, -10) grazie a una grande rimonta nel round finale sottolineata da un parziale di 66 (-6). Stesso score per Tommy Fleetwood, ambasciatore dell’evento e grande favorito della vigilia.