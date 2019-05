Calcio: serie A, vincono Empoli e Udinese

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – L’Empoli vince 2-1 in casa della Sampdoria e riaccende le speranze di salvezza. I toscani restano terz’ultimi si portano ad una sola lunghezza dal quart’ultimo posto, ora occupato dal Genoa che è stato sorpassato dall’Udinese, vittoriosa 3-1 a Frosinone. Tutte nel secondo tempo le reti a Marassi, con Farias in gol all’11’ e Di Lorenzo al 30′ prima del rigore trasformato al 47′ da Quagliarella, sempre più capocannoniere con 26 reti. A Frosinone, una doppietta di Okaka e un gol di Samir hanno messo al sicuro nel primo tempo il risultato per i bianconeri di Tudor, mentre per i padrini di casa ha segnato Dionisi al 40′ della ripresa.