Maltempo: ‘Santi di Ghiaccio’ portano neve in Alto A

(ANSA) – BOLZANO, 12 MAG – Gli Eisheiligen, i Santi di Ghiaccio, quest’anno sono arrivati puntuali e hanno portato altra neve e temperature invernali in Alto Adige. La scorsa notte la neve è scesa fino a 1.300 metri di quota, portando una decina di centimetri di neve fresca in alta val Venosta. A Bolzano il forte vento ha sradicando un albero nel cortile interno dell’ospedale, causando fortunatamente danni lievissimi. Secondo le credenze contadine nel mondo di lingua tedesca i santi Pancrazio, Servazio, San Bonifacio e Santa Sofia portano tra il 12 e il 15 maggio un colpo d’inverno, il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, dati alla mano, smentisce però: “Periodi di freddo non sono rari a maggio, indipendentemente dal periodo degli Eisheiligen”, sottolinea. Il tempo resterà comunque instabile e piuttosto freddo anche nei prossimi giorni.