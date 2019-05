(ANSA) – WASHINGTON, 12 MAG – Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero incontrarsi durante il G20 in Giappone a fine giugno. Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow. “C’è la forte possibilità che i due presidenti si incontrino in Giappone al G20”, ha dichiarato a Fox news, aggiungendo che per ora non sono stati programmati altri round negoziali per l’accordo commerciale tra i due Paesi.