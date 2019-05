F1: Spagna, Binotto “E’ stata una lezione”

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – “Per noi è stata una lezione, ma anche uno stimolo a fare meglio”: così il Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, dopo il Gp di Spagna che ha visto le due Rosse ai piedi del podio “Non + stato un buon pomeriggio, nè un buon week – dice a Sky – Complimenti alla Mercedes che ha lavorato tanto e bene ma questo per noi deve essere stimolo a lavorare di più. Gli aggiornamenti che abbiamo portato non si sono rivelati sufficienti. E’ stata una brutta sconfitta che analizzeremo già in questi due giorni di test. Non molleremo”.