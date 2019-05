Tennis: Fognini “Roma torneo bello e difficile”

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – “Roma è un torneo bello ma mentalmente difficile”. Fabio Fognini si prepara all’esordio agli Open Bnl con una nuova forza: quella che arriva dal successo al Masters 1000 di Montecarlo. “Vincere un torneo così grande può farti capire tante cose – dice il tennista ligure -. E’ stato inaspettato ma alla fine anche meritato. Ha cambiato gli obiettivi, vedo le cose in maniera diversa. Dovrò essere bravo anche a programmare diversamente la stagione”. Il numero 1 azzurro debutta contro Jo-Wilfried Tsonga: “Avrei voluto affrontare qualcun altro sicuramente – dice Fognini -. Sarà una partita complicata, con un avversario che è stato tra i primi dieci. Ma anche lui non penso sia contento di avere me al primo turno. Sa che sono pericoloso”. Ma la forma non è ancora al top: “Mi si è riacutizzato un po’ il dolore che avevo alla gamba. Cercherò di dare il meglio. Il tennis e la testa comunque mi stanno aiutando. Se sto bene so che posso fare un buon torneo”.