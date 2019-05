(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Il Manchester City vince 4-1 in rimonta a Brighton e conquista all’ultima giornata il titolo di Premier League, con un punto di vantaggio sul Liverpool, che batte a sua volta 2-0 il Wolverhampton ma non riesce nel sorpasso al fotofinish. Per Pep Guardiola è la seconda vittoria consecutiva in campionato alla guida dei Citizens, al sesto titolo della sua storia.