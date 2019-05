Calcio: Andreazzoli festeggia, bella vittoria Empoli

(ANSA) – GENOVA, 12 MAG – Prima vittoria in trasferta della stagione per l’Empoli, che tiene vivo il sogno salvezza. “Per la legge grandi numeri sapevamo che doveva arrivare. Siamo contenti – ha spiegato il tecnico dei toscani, Aurelio Andreazzoli -. Nel primo tempo, escluso i primi 10′, non siamo riusciti a condurre la gara come l’avevamo preparata. Nella ripresa abbiamo messo ordine e i ragazzi sono stati bravi a trovare più profondità e più precisione nei passaggi decisivi oltre ad aver trovato la finalizzazione che nel primo tempo ci era mancata anche se quasi subito abbiamo preso un palo su una grande parata del loro portiere. Ma la partita mi è piaciuta e meno male che abbiamo vinto”. Una vittoria importante ma non fondamentale e nel prossimo turno le concorrenti per la salvezza giocheranno prima. “Mi sembra una sciocchezza – ha ammesso -. Non capisco perché nel finale di campionato ci siano queste cose. Io accetto senza troppa polemica ma è incomprensibile che gare così importanti siano giocate in orari e giorni diversi”.