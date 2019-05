Calcio: Olanda, Ajax si consola, il titolo ormai è suo

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Non è matematico, ma poco ci manca. L’Ajax ha le mani sul suo 34/o titolo di campione d’Olanda dopo che oggi ha vinto 4-1 in rimonta a Utrecht mentre i rivali del Psv Eindhoven sono stati sconfitti 1-0 in casa dell’Az Alkmaar. La classifica dopo la penultima giornata vede i Lancieri in testa con 83 punti e il Psv secondo con 80, ma in caso di arrivo a pari punti il criterio decisivo per l’assegnazione del titolo è quello della differenza reti che attualmente (+84 per i leader e +70 per l’inseguitore) fa decisamente pendere la bilancia dalla parte dell’Ajax. Lo choc dell’eliminazione dalla Champions League all’ultimo minuto delle semifinali non ha fatto perdere concentrazione ai ragazzi di Ten Hag. Andato quasi subito in svantaggio per un gol di Boussaid, l’Ajax non si è demoralizzato, ribaltando la situazione grazie alle reti di Huntelaar, van de Beek e una doppietta di Tadic. Mercoledì tutti in campo per l’ultima giornata, Amsterdam prepara i festeggiamenti ufficiali.