Motocross: Cairoli vince Gp Lombardia

(ANSA) – MANTOVA, 12 MAG – Tony Cairoli ha vinto il Gp Lombardia, valida per il campionato mondiale di motocross, che si è disputato a Mantova sullo sterrato Nuvolari sotto la pioggia battente caduta per buona parte della gara. Il pilota siciliano ha vinto entrambe le prove di Mxgp, relegando al decimo e al sesto posto Gajser, il suo rivale più agguerrito nella lotta al titolo mondiale. In classifica il pilota siciliano allunga a 41 punti il distacco dal rivale Gajser. Nella prima gara sul podio Jonass, secondo, e Jasikonis, terzo; nella seconda Borges e Jonass.