(ANSA) – FERRARA, 12 MAG – Il Napoli ha battuto la Spal 2-1 (1-0) nel posticipo della 36/a giornata della Serie A. Sotto una pioggia battente a Ferrara, il risultato si è sbloccato al 4′ della ripresa grazie ad Allan, che ha provocato la reazione della Spal, giunta al pareggio solo al 39′ per un rigore di Petagna. Al 43′, Mario Rui, anche lui come Allan al primo centro in campionato, ha riportato avanti la squadra di Carlo Ancelotti, tenuta fino all’ultimo in bilico da una Spal mai doma.