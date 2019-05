Tennis: Tsitsipas ko, Djokovic fa tris a Madrid

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Novak Djokovic conquista per la terza volta in carriera la vittoria nel Masters 1000 di Madrid battendo in due set il greco Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-3, 6-4. Il numero 1 al mondo, atteso ora a Roma per gli Internazionali, alla prima occasione strappa il servizio al rivale e mantenendo sempre il proprio turno di battuta chiude senza patemi la prima frazione. Nel secondo set l’equilibrio si rompe al nono game, quando Djokovic approfitta di un break point per portarsi in vantaggio e chiude l’incontro al gioco successivo.