Il Napoli sbanca Ferrara, Allan e Rui piegano la Spal

FERRARA. – Sotto la pioggia battente, il Napoli si conferma la bestia nera della Spal. E come l’anno scorso segna la rete della vittoria allo scadere del match. Con quella di oggi al Mazza, fanno undici successi consecutivi dei partenopei in Serie A contro i biancazzurri. La squadra di Ancelotti non ruba nulla, a fronte di almeno un’ora di possesso palla e pochissimi rischi corsi. Ma alla mezzora della ripresa mister Semplici passa al tridente e la partita si ribalta. Estensi tambureggianti, vicini al gol in quattro occasioni e Meret decisivo. Poi il pari su rigore, in fondo meritato. Invece, quando l’1-1 sembrava scritto, l’acuto degli azzurri sull’asse Callejon-Mario Rui.

Tra due squadre che nulla hanno più da chiedere alla stagione, esce una gara divertente. Un Napoli in maschera (per le pesanti assenze in avanti causa infortunio di Mertens e Insigne), e ridisegnato in difesa con Malcuit-Luperto-Mario Rui affiancati a Koulibaly, parte con piglio giusto e personalità. Partenopei a fare la partita con il metronomo Fabian Ruiz a dettare i tempi, Spal (senza Kurtic ko per una botta al piede) a cercare di rubare palla e ripartire. Però Mario Rui è bravo a non concedere campo a Lazzari, mentre Fares resta bloccato dietro perché messo sulla difensiva dalle sovrapposizioni tra Malcuit e Callejon. In mezzo Zielinski svaria dietro le due punte, lasciando la Spal in superiorità numerica a centrocampo.

Dopo 5′ primo squillo degli azzurri: gran verticalizzazione di Allan per Milik. Palo e sulla respinta parata di Viviano ancora su Milik. Il Napoli mette sotto pressione la retroguardia spallina, buon giro palla e cambio fronte. Ma i padroni di casa appena riescono provano sortite con Lazzari. Al 12′ ecco Petagna liberato in area: Koulibay entra in scivolata alla disperata e prende molta gamba e poca palla. Per Abbattista tutto ok e il Var tace. Il Napoli corre un altro pericolo su “ciabattata” di Petagna ma non fa una piega: attacca a pieno organico. Al 32′ erroraccio di Younes, che dopo un “uno-due” con Milik slalomeggia in area e spara fuori da ottima posizione.

Il tempo si chiude con Missiroli out per infortunio e un tracciante rasoterra di Callejon che si spegne sul fondo. Si riparte e Napoli subito a bersaglio: pessimo rinvio di Viviano, Allan recupera e mette in area. Sulla respinta del muro spallino ancora sfera sui piedi di Allan che di destro infila nell’angolo alto alla sinistra del portiere spallino. Vantaggio meritato. Poi ben gestito sempre con baricentro alto. Semplici capisce che così il match va a finire per inerzia e sceglie il coraggio: dentro Antenucci ed è tridente.

E la Spal rinasce: crea quattro occasioni da gol (un gol di Floccari annullato per fuorigioco in partenza di Petagna), Meret decisivo su Petagna e Antenucci. Ancelotti reagisce tardi, così prende il pari: palla in area, Floccari anticipa Luperto che lo stende. Petagna dal dischetto è una sentenza. Solo a quel punto entra Ghoulam per blindare la retroguardia partenopea. E Mario Rui avanza sulla linea di centrocampo. E proprio lui, al 43′, sfrutta un’imbucata di Callejon sparando il 2-1 sotto la traversa. La Spal non molla, Petagna-Jankovic si ostacolano dal dischetto a porta vuota e il risultato non cambia.