Scherma: cdm sciabola donne, l’Italia vince a Tunisi

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – L’Italia di sciabola femminile vince la prima tappa del percorso di qualificazione per i Giochi di Tokyo 2020. Sulle pedane di Tunisi, la squadra azzurra composta da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia, conquista la vittoria grazie al successo in finale con il punteggio di 45-42 contro l’Ucraina. Le azzurre, che tornano al successo in una gara a squadre dopo quello del marzo 2018 ad Atene, avevano conquistato il pass per la finalissima grazie al successo in semifinale, per 45-30, contro il Giappone. Le sciabolatrici italiane, nel loro percorso di gara, avevano, nel primo match di giornata, superato per 45-38 le padrone di casa della Tunisia e poi ai quarti la Cina col punteggio di 45-40.